»Jeg begyndte at undre mig over, hvad der var galt«: Forældre klager over Amager-institution

Først var det 58 forældre fra Valby. Så var det 32 forældre fra Vesterbro. Nu er det 69 forældre fra Amager, der har skrevet under på en samlet klage til Københavns Kommune.

Forældrene mener, at forholdene i den institution, der hedder Galaxen, er under al kritik.

»Vi forældre er dybt bekymrede over en tiltagende mistrivsel blandt børn og personale, som også kommer til udtryk i en massiv personaleflugt fra institutionen«, skriver forældrene i brevet.

Her beskriver forældrene problemer, der har samme karakter som de forhold, der tidligere er blevet beskrevet i klagebreve fra forældrene i Valby og på Vesterbro. Det handler om hyppig udskiftning af personale, sygemeldinger, mistrivsel hos børn og dårlig ledelse. I klagebrevet skriver forældrene, at de har »ondt i maven« over at aflevere deres børn. Udskiftningen af personale har da også været hyppig. Omsætningen i Galaxen var 17, 56 og 47 procent i henholdsvis 2018, 2019 og 2020.

En af forældrene bag brevet er Michelle Zamora, der har valgt at tage sin datter ud af Galaxen. Hun står frem, i håb om at opråbet kan være med til at skabe forbedringer.