Anders Bæksgaard om Støjbergs skæbne: Vi kigger ind i en potentielt historisk dag

Inden dagen er omme ved vi om tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) bliver stillet for en rigsret i sagen fra 2016 om ulovlig adskillelse af alle asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Torsdag formiddag afholder Socialdemokratiet og Venstre hver især gruppemøder for at tage stilling til spørgsmålet, mens en enig konservativ folketingsgruppe for kort tid siden besluttede at stemme for en rigsretssag mod Inger Støjberg.

Og det er en potentiel historisk dag vi kigger ind i, lyder det fra Politikens politiske redaktør, Anders Bæksgaard.

»Rigsretten er et politisk våben, der tages i brug utrolig sjældent«, siger han med henvisning til rigsretssagen mod den konservative Erik Ninn-Hansen, som i 1995 blev idømt fire måneders betinget fængsel for brud på ministeransvarlighedsloven.

Men det er også en dag, hvor de afgørende partier står over for nogle store dilemmaer, når de skal træffe deres afgørelse.