Preben Bang Henriksen tvivler på, at Støjberg bliver dømt: »Derfor stemte jeg imod«

Venstres Preben Bang Henriksen vurderer ikke, at der er tunge nok beviser til at kunne få partifællen Inger Støjberg dømt i en rigsretssag.

»Hvis man har den overbevisning, så skal man ikke indlede en rigsretssag. Derfor stemte jeg imod«, siger han til TV 2.

Preben Bang Henriksen er altså en af de ni fra Venstres folketingsgruppe, der har besluttet ikke at følge flertallet. Han vil ikke lægge stemme til at stille partifællen og den tidligere udlændinge- og integrationsminister for en rigsret. En beslutning, der nu er et bredt flertal for i Folketinget, efter en stor del Venstre-folk og Socialdemokratiet har besluttet at bakke op om.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, stemmer selv for en rigsret, men har besluttet at fritstille partiets medlemmer ved afstemningen i folketingssalen.

Inger Støjberg har fået sønderlemmende kritik i delberetningen fra Instrukskommission, der har gransket sagen om de ulovlige tvangsadskillelser af unge asylpar ved blandt andet at afhøre 42 vidner og gennemgå flere hundredetusinder sider af dokumenter.