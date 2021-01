Alle holder vejret: Rigsret udløser budkrig i blå blok om Støjbergs vælgere

Det er banalt at konstatere, at der blev skrevet historie i går, da det stod klart, at der nu vil blive nedsat en rigsretssag. Den bliver et referencepunkt i vores politiske debat i mange år frem.

Men det er sigende for den ustabile politiske situation på den blå side af det politiske spektrum, at det er uklart, hvilken fortælling de første linjer i går blev skrevet i.

Fortællingen om Inger Støjbergs tragedie eller martyrium? Om tæppefald eller genrejsning for Jakob Ellemann-Jensen? De kaotiske tilstande i blå blok kan ses med det blotte øje, men er der en spinkel chance for, at det kan blive begyndelsen på en genopstandelse, at Ellemann nu får vist, hvor formandsskabet skal stå?

Jakob Ellemann-Jensen er ikke bare slået tilbage til start, men to omgange bagud. De katastrofale 13,9 procent i meningsmålingerne, som ikke er set ringere, siden hele nationen talte om Lars Løkke Rasmussens partibetalte underbukser. Det er kun det faktum, at folketingsgruppen ikke synes at rumme et realistisk alternativ, der gør, at Ellemann synes at sidde ret sikkert i formandsstolen.

Nu har Ellemann i det mindste endelig selv fat i brikken og terningen og fået grebet lederskabet af partiet, om end godt en femtedel af gruppen – i alt ni medlemmer, herunder formanden for Retsudvalget, Preben Bang Henriksen, Mads Fuglede og Thomas Danielsen – ender med at stemme imod en rigsretssag.