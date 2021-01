Sådan blev Støjberg-sagen afdækket: Stemmen var afmålt, præcis og en smule nervøs. Embedsmanden var ikke vant til at tale med journalister, men havde besluttet at gøre en undtagelse

Stemmen var afmålt, præcis og måske også en smule nervøs.

Som når man skal formulere en sætning, man har vendt i hovedet adskillige gange, men aldrig tidligere sagt højt.

Det var forår, men varmen var endnu ikke slået helt igennem. Stemmen i den anden ende af røret tilhørte en embedsmand med kendskab til de ulovligheder, som året forinden blev sat i værk bag dørene i Udlændinge- og Integrationsministeriet. Personen talte kun sjældent med journalister, men havde besluttet at gøre en undtagelse denne weekend i 2017.

Efter lidt tilløb fortalte embedsmanden, at embedsværket flere gange havde forsøgt at advare daværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) mod at udsende en ulovlig instruks om at adskille alle asylpar, hvor mindst en af parterne var under 18 år. Det var sket mundtligt på møder i ministeriet, fortalte embedsmanden, som kun ville fortælle historien under forudsætning af anonymitet.

Opkaldet var ét i rækken til flere centralt placerede embedsmænd, der som brikker i et puslespil bidrog til at oprulle den såkaldte Støjberg-sag.