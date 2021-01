Historisk: Rigsretssagen er den allerhårdeste politiske straf

Rigsretssagen mod Inger Støjberg er den blot sjette siden grundlovens indførelse i 1849. De kan rejses efter mistanke om ulovlig embedsførelse, som da A.S. Ørsteds regering blev anklaget for at have brugt ikkebevilgede penge på militæret under Krim-krigen i 1850’erne. I 1877 blev A.F. Krieger anklaget for at have solgt grunden, hvor Marmorkirken i København skulle opføres, til finansmanden C.F. Tietgen uden om Rigsdagen og til en alt for fordelagtig pris. Senere samme år blev C.C. Hall og Jens Jacob Asmussen Worsaae anklaget for at have overskredet bevillingerne til opførelsen af Det Kongelige Teater.

Men de nævnte sager resulterede alle i frifindelse og var mere udtryk for politisk drilleri på tværs af fløjene, der var henholdsvis for og imod demokrati.

Man skal helt frem til 1910, før en minister, Sigurd Berg, blev kendt skyldig i en rigsretssag, den allerhårdeste politiske straf i riget. Det var i processen mod venstremændene Sigurd Berg og J.C. Christensen i kølvandet på den berygtede og indviklede ’Alberti-skandale’. Sagen var en alvorlig krise for regeringspartiet Venstre og det unge demokrati, der oven på systemskiftet og parlamentarismens gennembrud i 1901 endnu skulle bevise sit værd over for befolkningen.

I centrum af den politiske storm i 1908 stod justitsminister P.A. Alberti. Han havde mere end almindelig uorden i sin økonomi og havde – kom det senere frem – svindlet og bedraget for 15 mio. kr. som formand for Den Sjællandske Bondestands Sparekasse. Det i datiden astronomiske beløb var lige så stort som statens forsvarsbudget, og rygterne om Albertis mange skeletter i skabet svirrede i dagspressen.

Statsminister J.C. Christensen bakkede sin effektive og populære justitsminister op. Men venstreregeringens uundværlige støtteparti, De Frikonservative, fik efterhånden kolde fødder, trak støtten, og Alberti blev afskediget med pension i sommeren 1908.