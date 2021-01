Skødet fra 1932 dukkede op fra glemslen og skræmte Blackstone væk

Et gammelt dokument kan slå benene væk under Frederiksbergs største private boligudlejer med flere end 2.400 lejligheder, hvis Frederiksberg Boligfond taber retssagen mod 200 af sine lejere. I morgen falder dommen, som afgør, om lejerne har ret til at overtage 303 lejligheder i Den Sønderjyske By for en slik, selv om Blackstone ville betale over en halv milliard kroner for boligerne.