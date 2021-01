»Det var hårdt. Men jeg synes – også i respekt for Inger – at det er nødvendigt at sige tingene åbent«.

Da Inger Støjberg debuterede som vidne i Instrukskommissionen, fortalte hun indledende – formentlig for at løsne stemningen lidt – at hun aldrig havde siddet i en retssal før.

Nu har et stort flertal af hendes egne partifæller besluttet, at hun for alvor skal opleve det.

Med 30 dommere foran sig vil Støjberg blive anbragt på anklagebænken i Rigsretten, der kun har været bragt i spil fem gange siden 1856. En beslutning, 32 af hendes partifæller på Christiansborg støttede på et gruppemøde, der skriver sig ind i Venstres såvel som nyere politisk danmarkshistorie.

Meningerne var delte. Eller som V-formand Jakob Ellemann-Jensen sagde efter mødet: det var »følelsesladet« og »svært«.

På mødet bad Inger Støjberg alle om at tage ordet og bekende kulør. På forhånd havde knap 10 personer opponeret mod V-ledelsens linje. I dag fortæller rutinerede kræfter, at gruppemødet indskriver sig som det sværeste i flere årtier.