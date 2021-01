Markant Støjberg-støtte er rigsretsdommer: Og han vil »gøre noget larm«, hvis han bliver erklæret inhabil

Når Rigsretten for første gang i knap 30 år snart skal i gang igen, bliver en af de første ting, dommerne i fællesskab skal tage stilling til, om nogle af dens 30 medlemmer er inhabile.

Og her kan flere ting spille ind, som højesteretspræsident og rigsretsformand Thomas Rørdam i december forklarede til Politiken.

»Hvis for eksempel en dommer i Rigsretten i anden sammenhæng har beskæftiget sig med sagen på en måde, der er uforenelig med at være dommer i sagen, vil det for de dommere, der er udpeget af Folketinget, være en suppleant, der træder til i stedet«, lød det fra Rørdam, der ligeledes henviste til, at hvis en dommer i Rigsretten har været meget aktiv i debatten om en sag, som lander på Rigsrettens bord, vil det eventuelt også kunne medføre inhabilitet.

»Det vil så være en habilitetsproblemstilling, vi må tage stilling til. Men jeg kan sige generelt, at markante udtalelser efter omstændighederne kan føre til inhabilitet«.