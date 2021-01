Pendler efter ny hændelse med godstog på Storebælt: Det er yderst bekymrende. Det må bare ikke ske

For to år siden blev 8 passagerer dræbt og 18 kvæstet, da et lyntog på Storebæltsbroen blev ramt af en lastbiltrailer, der havde revet sig løs fra et modkørende godstog. Det var 2. januar 2019.

Nu frygter flere, at der har været risiko for en ny ulykke.

En borger ringede onsdag eftermiddag til politiet og fortalte, at en vogn på et godstog vippede faretruende på vej over lavbroen i retning mod Fyn.

Toget blev standset i Nyborg, hvor Havarikommissionen indledningsvis konstaterede, at en lastbiltrailer ikke var låst fast, som den skulle.