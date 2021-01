Danskerne er blevet mere risikovillige under coronaen

Det ser ud, som om danskerne under coronakrisen er blevet forelsket i risiko, vel at mærke den privatøkonomiske af slagsen.

Danskerne har købt flere huse end nogensinde før og erhvervet det højeste antal investeringsbeviser i 15 år. Forsigtigheden er forsvundet i takt med de stigende priser. Det kan vise sig at været kloge økonomiske dispositioner eller det modsatte. Det er under alle omstændigheder et udtryk for, at rigtig mange danskere er villige til at påtage sig en større økonomisk risiko, når de har mulighed for det.