Skarp kritik: Influencere og kendte rejser sydpå trods nedlukning

Mens resten af Danmark er ramt af nedlukning, delte influencere med mange tusinde følgere, som den tidligere bokser Mikkel Kessler og realitystjerne Elvira Pitzner, billeder på deres sociale medier fra sydens sol.

Nogle af deres følgere har længe kritiseret rejserne og efterspurgt samfundssind, mens andre har peget på risikoen for, at de tager coronasmitte med til Danmark, når ferien er slut.

Og efter Statens Serum Institut, SSI, lørdag meddelte, at det første tilfælde af den smitsomme sydafrikanske coronavariant er fundet i Danmark, er kritikken blevet skærpet. Smittetilfældet med den sydafrikanske mutation, der har navnet B.1.351/501Y, blev fundet på Sjælland og forbindes med en rejse til Dubai, oplyser SSI.

8. januar skærpede ministeriet rejsevejledningerne til at fraråde alle rejser til hele verden for at minimere risikoen for coronamutationer i Danmark og sikre kontrol med smittespredningen.