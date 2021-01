Han er mistænkt for at snyde Danmark for 200 millioner kroner. Nu bliver han udleveret ... til Belgien

Guenther Klar skulle aldrig være fløjet til England den dag i juni 2019.

Den 51-årige finansmand havde flere år tidligere søgt sikkerhed for myndighederne i Dubai, ligesom en håndfuld af de andre mistænkte i den formodede svindel med udbytteskat, som ramte Danmark og en række andre europæiske lande i perioden 2012-15.

Da Guenther Klar tog chancen og rejste til England, vidste han ikke, hvor meget jorden brændte under hans fødder. En undersøgelsesdommer i Belgien havde to måneder forinden fået udstedt en europæisk arrestordre på ham. Dommeren vil have Guenther Klar udleveret til Belgien, så han kan blive stillet for retten, mistænkt for at have bedraget og forsøgt at bedrage den belgiske statskasse for i alt 164 millioner kroner ved at søge om tilbagebetaling af udbytteskat, som han ikke havde krav på.