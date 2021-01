Sundheden er vigtigst: Kirketjenere, korsangere og organist har nedlagt arbejdet

Søndagsgudstjenesten i Hundborg Kirke plejer at summe af liv, når byens få, men trofaste kirkegængere kommer for at få forkyndt Guds ord.

Orglet plejer at spille, koret synger, og kirketjenere og graveren sørger for, at lysene og varmen er tændt, når klokkerne ringer til tjeneste om søndagen.

Og selv om coronarestriktioner har sat en stopper for sang og mere end 22 gæster i den lille kirke, så har regeringen og sundhedsmyndighederne vurderet, at det fortsat er forsvarligt at afholde gudstjeneste. Søndag var det dog uden kirkens personale i Hundborg Kirke. Det skriver TV2 Nord.

Præsten var overladt til sig selv, mens dem, der normalt gør alt det, som gør en tur i kirke til en tur i kirke, var blevet hjemme.