Bundlinjen: Kinas vækst er en guldgrube for Mærsk

Fragtraterne for containere fra Kina til Europa er tredoblet de sidste to måneder. Der mangler containere til at rumme de mange kinesiske varer, som efterspørges i Europa. Det har, sammen med Kinas uventet store vækst, drevet raterne så højt op, at den vigtige rute er blevet en guldgrube for A. P. Møller - Mærsk.

Kina har som den første store økonomi lagt pandemien bag sig. De nyeste tal viser, at Kina voksede mere i fjerde kvartal sidste år end i første kvartal, nemlig 6,5 procent. Årets slutspurt var så stærk, at Kina for hele 2020 får en positiv økonomisk vækst på 2,3 procent. Kinas indsats mod coronavirusset har været så effektiv, at landet ikke blot er kommet hurtigst ud af krisen, men også er sluppet med det mindste økonomiske tab.