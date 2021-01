Anden halvleg: Kun en tåbe frygter ikke dijonsennep

Min gode nabo skrev på Facebook, at han har indført en regel om, at der skal gå mindst 60 sekunder mellem, at nogen siger noget. Blot for at holde den daglige samtale kørende længere end: »Skal du også ha’ et glas vin ...«.

Så lystigt er der ikke hjemme hos os, hvor der er hvid januar. Det eneste, vi har i køleskabet, er minimælk. Samt en enkelt karton sødmælk, hvis vores datter skulle komme forbi til en kop kaffe. For når man går på universitetet, har man brug for ekstra mælkefedt til hjernen, hvilket også er grunden til, at jeg kalder den for ’samfundsfagsmælk’.

Det er sjovt, synes jeg. Og så udløser bemærkningen altid den efterlyste pause på mindst 60 sekunder med himmelvendte øjne. Derudover har jeg oplevet to højdepunkter:

Jeg kører med mit nye hæve-sænke-bord, mens jeg er til onlinemøde. Hvis jeg går op og ned i knæene imens, kigger folk underligt, men de tør ikke sige noget.

Det andet højdepunkt er, at jeg har lært at tage madpakke med igen. Det var fantastisk den dag, jeg var på reportage i Helsingør. Bagefter kørte jeg til Hornbæk Plantage og sad i min bil med udsigt til Kullen og skrev. Og spiste.