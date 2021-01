Skipper: »Det er mærkeligt, at regeringen ikke har forudset behovet for at opgradere før nu«

Statsminister Mette Frederiksen har indkaldt alle partilederne til et møde om vacciner onsdag eftermiddag. Det sker, efter lægemiddelproducenten Pfizer har meddelt, at de leverer 100.000 færre corona-vacciner end først forventet til Danmark.

Formand for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, har dog en klar agenda på dagsordenen kort tid inden mødet begynder.

»Jeg forventer, at vi får en reel forklaring på, hvorfor Pfizer melder sig i sin ret til at forsinke vacciner til Danmark. Og de her fornemmelser eller historier om, at det faktisk kan være fordi, de måske kan sende vacciner andre steder hen, at de kan manes til jorden«, siger han.