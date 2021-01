Flertal i Folketinget enig om anklageskrift mod Støjberg

Ifølge Ritzaus oplysninger er et flertal blevet enig om et anklageskrift mod Støjberg med ét tiltalepunkt.

Et flertal i Folketinget er enig om, hvad der skal stå i anklageskriftet til en rigsretssag mod den tidligere udlændingeminister Inger Støjberg (V) i sagen fra 2016 om ulovlig adskillelse af asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Det oplyser formanden for det underudvalg, der håndterer rigsretssagen, Jeppe Bruus (S), onsdag.

Han ønsker dog ikke at oplyse, hvad der er aftalt mellem partierne, da Inger Støjberg selv skal have en mulighed for at afgive sine kommentarer til udvalget.

»Jeg forstår interessen, men det skal foregå på en måde, hvor hun har lejlighed til at kommentere på det«, siger Bruus til de fremmødte journalister.

»Vi sender det nu til Inger Støjberg. Det er rigtigt og rimeligt, at hun får det tilsendt først, så man ikke skal læse gennem pressen, hvad man er tiltalt for«, uddyber Kristian Hegaard, der er Radikale Venstres medlem af underudvalget.

Ventes vedtaget om en uge

Når det er sket, ventes et anklageskrift vedtaget om en uge.

Ifølge Ritzaus oplysninger bliver der tale om ét tiltaleforhold. Der har i løbet af ugen været partier, der ønskede yderligere et separat tiltaleforhold om, at Inger Støjberg har givet urigtige oplysninger til Folketinget.

Det er dog ikke blevet til et separat tiltaleforhold. Det står i stedet nævnt som en skærpende omstændighed ved det ene tiltaleforhold. Det fremgår af den tekst, som Ritzau har set.

Sagen er blevet hurtigt behandlet i Folketinget, da den forældes efter 10. februar, hvor det er femårsdagen for den ’klart ulovlige’ instruks om at adskille asylpar, der er sagens kerne.

Instruksen omhandlede adskillelse af alle asylpar, hvor den ene var mindreårig, uden individuel vurdering. Den blev udstedt, da Inger Støjberg var den ansvarlige minister for området i 2016.

Efter seneste folketingsvalg besluttede et flertal, at der skulle nedsættes en kommission til at undersøge sagen. Det er den, der hedder Instrukskommissionen.

Efter den afgav sin delberetning, hyrede Folketinget to advokater til at give en uvildig vurdering af, om der var grundlag for en rigsretssag.

De vurderede, at der var en rimelig formodning om, at Støjberg ville blive dømt i en sådan sag. Siden har flere partier i Folketinget tilkendegivet, at de vil have en rigsretssag.

Det gælder også Venstre, Inger Støjbergs eget parti, der dog er delt.

De samme to advokater skal også være anklagere ved Rigsretten ifølge Ritzaus oplysninger.

Ritzau