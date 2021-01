Tidligere chef: FE kendte til ulovlig strategi i Tibetsagen

Ledende chefer fra Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) blev bekendt med en strategi om at tage flag og bannere fra demonstranter få dage, før den kinesiske præsident Hu Jintao kom til Danmark i 2012.

Det fortæller en tidligere oberst i FE i et interview med Berlingske om Tibetsagen.

Den nu pensionerede leder i FE, Steffen Wied, som indtil 2013 var leder i Forsvarets Efterretningstjeneste og til sidst chef for tjenestens samlede indhentning, fortæller, at han deltog i et ledelsesmøde i Forsvarets Efterretningstjeneste i dagene op til den kinesiske præsidents besøg i juni 2012. På mødet uddelte daværende FE-chef Thomas Ahrenkiel ifølge Steffen Wied en mail, hvor Københavns Politi redegjorde for strategien i forbindelse med statsbesøget.

»Ahrenkiel tager den her skrivelse med ind til mødet og siger, at vi lige skal se dét her. Og jeg kan ikke huske, om det er ham eller analysechefen, der siger, at ’jamen, det her er jo grundlovsstridigt’, men det bliver overskriften på den samtale, vi har på det møde«, siger Steffen Wied til Berlingske.