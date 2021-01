Ny undersøgelse: Flere unge end ældre mener, at det kan være svært at forlade en voldelig partner

Spørger man danskerne, om det er svært at forlade en voldelig partner, vil unge i langt højere grad svare ja end ældre.

Det viser en ny Epinion-undersøgelse foretaget for Mary Fonden. Næsten 3 ud af 4 unge mellem 18 og 34 år svarer i undersøgelsen, at de er enige i, at det er svært. Hos de ældre over 56 år er det halvdelen.

Det tyder på, at både kampagner målrettet skoler og ungdomsuddannelser de seneste år har haft en effekt på ungdommen, siger direktør i Mary Fonden Helle Østergaard, der samtidig også fremhæver, at flere bøger og tv-serier har givet et stærkt indblik i, hvordan partnervold ser ud.

»Det er positivt, at de unge forstår, at partnervold er komplekst. Vi ved, at fordomme og manglende viden kan stå i vejen for at komme vold til livs«, fortæller hun og fortsætter: