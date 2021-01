V-landsmøde bliver offentlig gruppeterapi, hvor de færreste tror på forsoning og ingen ved, hvad den bitre partner vil sige

Ellemann har ingen interesse i at forære Støjberg et halvt martyrium ved at fratage hende retsordførerskabet, inden hun selv har gjort sin stilling op. I dag taler de begge til partiets bagland i en kamp om at definere fortællingen om den krise, de begge står bag.