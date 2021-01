Corona-ekspert Jens Lundgren stærkt uenig med liberal økonom: Se webseminaret, der ender i skænderi

Noget sludder og vrøvl. Notorisk forkert.

Ordene kommer fra Jens Lundgren, der er professor i infektionssygdomme på Rigshospitalet og en af landets mest vidende personer, når det handler om corona-virus.

Forleden deltog han i en digital debat afholdt af den borgerlig-liberale tænketank Cepos sammen med tre andre talere.

Blandt andre Christian Bjørnskov, der er professor i økonomi på Aarhus Universitet og med i Cepos bestyrelse, hvis argumenter Jens Lundgren endte med at blive så irriteret over, at han hævede stemmen og tog sig til hovedet.

Det en times lange webinar med overskriften: »Hvad fik vi ud af nedlukningerne?« startede ellers hyggeligt. Nogle af emnerne var, hvorfor økonomer blander sig i nedlukningsdebatten, hvad det koster at redde et liv som følge af covid-19. Samt betydningen af nedlukningen, og hvad det har betydet for smittetrykket - sat overfor, hvad det koster i kroner og ører.