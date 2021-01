Medarrangør om dukkeafbrænding: »Jeg synes ikke om, at man gør sådan«

Frank Christiansen er 66 år gammel, pensioneret kiropraktor, og han er blevet et bindeled mellem Men In Black, politiet og pressen. Han kalder det selv et mærkeligt sammentræf.

Efter de voldsomme sammenstød mellem politiet og demonstranter på Rådhuspladsen 9. januar blev han bekymret. Han er ikke selv med i Men In Black, men han besluttede sig for at hjælpe dem med at få en god dialog med politiet, siger han.

»Vi er meget forskellige, folkene i Men In Black og jeg. Men nu har jeg hjulpet dem med at stifte forening. Og få styr på gemytterne«, siger han.

Til demonstrationen i København lørdag aften var Frank Christiansen derfor med. Han beskriver sig selv som et ’medierende’ led mellem Men In Black og politiet. En medansvarlig for demonstrationen.

En aftale blev i stand, så Frank Christiansen skulle gå sammen med politiet under optoget.