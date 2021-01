»Vi skal altså kunne spise en frikadelle og en bøf uden at blive skældt ud«: I Roskilde kæmpede Inger Støjberg for sine værdier. I Hobro kæmpede de længe for Inger Støjberg, og nu har de fået nok

I det grå industrikvarter i Roskilde, hvor Venstre søndag holdt sit ultrakorte og virtuelle ekstraordinære landsmøde, lagde Inger Støjberg på ingen måde op til at imødekomme partiformand Jakob Ellemann-Jensen.

Han havde netop i utvetydige vendinger bedt Inger Støjberg om snart at komme med et svar på, om hun bliver i Venstre eller ej.

»Nu synes jeg efterhånden, at der må komme et svar. Nu har den mediemæssigt fået, hvad den kan trække på den konto«, sagde Ellemann.

På parkeringspladsen foran de til lejligheden lejede lokaler, der dannede ramme om landsmødet, afviste den nu forhenværende næstformand dog at svare på spørgsmålet.

»Jeg tænker mig rigtig godt om i den her tid. Det synes jeg sådan set også er fair nok. Der er jo sket ualmindeligt meget inden for de sidste tre uger, en måned, for mit vedkommende, og derfor er det også tiden til lige, jeg har sagt det før, at vende skråen«, sagde Inger Støjberg.