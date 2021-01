En tredje person er anholdt og sigtet for afbrænding af Mette Frederiksen-dukke

En tredje person er anholdt og sigtet i forbindelse med afbrænding af en dukke forestillende statsminister Mette Frederiksen (S) ved demonstration i København.

Det er kommet frem under et grundlovsforhør søndag ved Retten på Frederiksberg. Her fremstilles to mænd, som blev anholdt natten til søndag.

De tre personer er anholdt og sigtet efter straffelovens bestemmelser om angreb på regeringen, oplyser Københavns Politi.

Anholdelserne sker, efter at en dukke forestillende statsminister Mette Frederiksen lørdag blev brændt af ved en demonstrationen på Frederiksberg. Politiet har efterforsket sagen lørdag nat og søndag.