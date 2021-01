Lokalformand forlader Venstre i protest mod Ellemann: »Han dolker hende i ryggen«

Venstre er blevet mindst tre partimedlemmer fattigere efter søndagens ekstraordinære landsmøde, hvor Stephanie Lose blev valgt som ny næstformand efter Inger Støjberg.

I Hobro har vælgerforeningsformand Marianne Solberg Eiby i protest mod partiformand Jakob Ellemann-Jensen meldt sig ud af Venstre. Det skete i timerne efter landsmødet.

»Inger Støjberg har aldrig talt negativt om Jakob Ellemann, når hun har været her i Hobro, men det, der sker nu – det er min personlige holdning – er, at han dolker hende i ryggen. Det vil jeg ikke være en del af«, siger Marianne Solberg Eiby og oplyser, at to menige medlemmer af den lokale vælgerforeningsbestyrelse ligeledes har meldt sig ud.

»Det smerter mig rigtig meget, at Venstre ikke kan se, hvor meget Inger Støjberg betyder for partiet. Og hvor dumt det var at fratage hende den næstformandspost. Det gør mig ked af det, for jeg havde lyst til at kæmpe for partiet, men den har jeg mistet nu, og så må nogle andre træde til«, siger hun.

Beslutningen om at forlade Venstre har modnet sig siden Jakob Ellemann-Jensen mellem jul og nytår annoncerede, at han var klar til at stille Inger Støjberg for rigsretten på grund af Støjbergs ulovlige adskillelse af en række asylpar.