Lettet minkavler: Kommer vi ud af det med skindet på næsen, er vi taknemmelige

Nordjylland, Hjallerup, mandag aften. Jublen vil næsten ingen ende tage i stuen hjemme hos minkavler Hanne Kristensen og hendes mand.

Ikke mindst, da Aalborg-spilleren Nikolaj Læsø kommer på banen og sammen med resten af VM-holdet tværer kroaterne.

»Vi sad klistret til skærmen for at se håndboldkampen, for selvfølgelig skal vi bakke drengene op, som vi nu kan under det her coronasjov«.

Hanne Kristensen har været minkavler i 31 år og var blandt de første, der på regeringens ordre måtte aflive deres dyr på grund af faren for en muteret coronavirus.

Alligevel er det næsten, som om, hun hellere vil snakke om håndbold, da Politiken ringer hende op tirsdag formiddag for at høre hendes reaktion på den aftale om erstatning til minkavlerne, som et flertal på Christiansborg indgik mandag aften – midt i VM-kampen.