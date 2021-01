Dom over tigger i Schweiz kan få konsekvenser i Danmark

Hvis man sætter sig på en bænk eller et fortov i Danmark, og man sætter et lille papkrus ved siden af sig, kan man blive idømt 14 dages ubetinget fængsel for tiggeri.

Sådan har den danske tiggerlov været siden 2017, hvor en samlet blå blok sammen med Socialdemokratiet vedtog loven, der skulle afhjælpe et stigende problem med tiggere i særligt København. Men loven strider mod basale menneskerettigheder, mener advokat Mads Pramming. Han har i flere år haft tiggere som klienter og kender derfor den danske tiggerlov ganske godt.

»Man har praktisk talt kriminaliseret fattigdom og straffer det med meget hård lovgivning, og der er i mine øjne ingen tvivl om, at den danske lovgivning er en krænkelse af menneskerettigheder«, siger han.

Han bygger sin vurdering på en dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, som i slutningen af sidste uge bestemte, at en kvindelig tigger fra Schweiz havde fået krænket sine menneskerettigheder, idet hun var blevet idømt en bøde på 500 euro (3.700 kroner) for at have tigget. Bøden kunne hun ikke betale, og hun blev derfor sendt i fængsel.