Tibetsag 2.0: Ligger der en rygende pistol eller våd kineser?

Kritikken var til at føle på, da Tibetkommissionen i 2017 kom med sin første store beretning om det omstridte statsbesøg fra Kina.

Ikke alene slog undersøgelsen fast, at Københavns Politi brød stort set alle love og regler, da en gruppe fredsommelige protibetanske aktivister fik knægtet deres grundlovssikrede ret til at demonstrere. For som det lød over politiradioen i juni 2012, hvor alt blev gjort for at skåne daværende præsident Hu Jintao for antikinesisk graffiti og tibetanske symboler: »Tag flaget fra dem, kom«.

Samtidig blev Folketinget efterfølgende fyldt med »urigtige, vildledende og ufyldestgørende« oplysninger om hændelserne og håndteringen af forløbet, lød Tibetkommissionens konklusion. Eller løgn, med andre ord.

Alligevel sad mange tilbage med en flad fornemmelse, for ansvaret blev entydigt placeret hos to ledende politifolk i kommandocentralen på Politigården og ude i de københavnske gader under statsbesøget. Hvilken interesse skulle de nu suspenderede betjente have i at gemme aktivisterne af vejen og tage deres flag?

Nogen på et højere plan i Helle Thorning-Schmidts daværende socialdemokratiske regering, diplomatiet eller justitsvæsenet måtte da have beordret politiet til at se bort fra grundloven for at varetage danske handelsinteresser, der blev opgjort til omkring 20 milliarder kroner i forbindelse med Hu Jintaos besøg.