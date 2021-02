Skriv til Politiken: Før talte vi om utopier og samfundssind. Nu er vi udmattede. Men hvad savner du mest?

Han hang godt nok noget med mulen over havregrynene den morgen.

»Dagene ligner hinanden«.

Min 10-årige søn har som andre børn ikke været i skole i ugevis, og det er begyndt at bide.

Hvor det under første nedlukning var det nyt med hjemmeskolen, sjoskede han nu duknakket ind foran online-undervisningen på computeren. Jeg tænkte, at han ikke var den eneste, som var modløs. For det var nu, at vi skulle til at have tjek på epidemien. Der skulle være lys forude. I stedet er vaccinerne forsinket, og nye mutationer truer.