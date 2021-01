Regeringen vil tvangsbortadoptere børn før fødslen med ny reform

Regeringen vil lempe kravene til, hvornår et barn kan bortadopteres uden samtykke.

Det fremgår af et regeringsnotat, som Politiken har fået indblik i.

Forslaget indebærer blandt andet en mulighed for at bortadoptere børn, inden de er blevet født, så barnet straks ved fødslen kan komme med sin adoptivfamilie hjem.

Regeringen forslår i alt syv nye initiativer, der skal øge antallet af tvangsfjernelser og gøre det nemmere at adoptere børn, der er blevet tvangsfjernet.

Men det er en meget svær balancegang, siger advokat med speciale i tvangsfjernelse, Martin Olsgaard.

»Der er en risiko for, at man sætter hensynet til barnet over retssikkerheden og individets frihed«, siger han.

Han peger på, at regeringens forslag, som forventes at blive præsenteret klokken 12, tegner til at blive nogle meget indgribende foranstaltninger.

»Muligheden for at rulle en tvangsfjernelse tilbage er ikke særlig stor. Og det betyder, at man i nogle tilfælde vurderer tvangsfjernelse af børn fra et par forældre, som måske ikke har haft muligheden for at vise, hvad de kan som forældre«.

I dag er reglerne for bortadoption sådan, at børn kun kan bortadopteres, hvis det vurderes, at de biologiske forældre ikke kan tage vare på deres barn under hele barnets opvækst.

Og det giver god mening, siger Martin Olsgaard.

»Hvis man beslutter at bortadoptere børn, fordi forældrene vurderes til at være uegnet som værger for barnet nu og her, så bygger det jo på en teori om, at de fortsat vil være uegnet om fem eller ti år. Der kan jo være mange tilfælde, hvor forældre med årene modnes til opgaven«.

Flere rettigheder til børnene

Med regeringens nye lovforslag vil man desuden give børn flere rettigheder og mere medbestemmelse i deres egne sager.

Regeringen foreslår derfor, at barnet får selvstændig partsstatus, fra barnet fylder 10 år, og får dermed ret til at klage over en afgørelse i egen sag. Desuden vil de give børn over 10 år ret til en ’second opinion’ hos Ankestyrelsen, hvis kommunen mod barnets vilje beslutter, at barnet skal skifte anbringelsessted eller sendes hjem til forældrene.

Det har længe været et erklæret mål for regeringen og statsminister Mette Frederiksen (S) at sætte fokus på børn og unges vilkår.

I sin nytårstale 1. januar 2020 erklærede statsministeren da også, at flere børn skulle tvangsfjernes.

»Flere udsatte børn skal have et nyt hjem tidligere end i dag. Og vilkårene for anbragte børn skal være langt mere stabile«, sagde Mette Frederiksen i sin tale til nationen.

Regeringen budgetterer med knap 800 millioner kroner årligt, hvis deres forslag bliver vedtaget.