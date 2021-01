Regeringen slår hårdere ned på genopdragelsesrejser: Herboende udlændinge skal kunne udelukkes fra tidsubegrænset ophold og familiesammenføring i 10 år

Når regeringen efter planen onsdag klokken 12 præsenterer sit udspil til ’Barnets Reform’, er der også tænkt på udlændinge.

Regeringen lægger således op til at slå hårdere ned på herboende udlændinge, der sender deres børn på eksempelvis genopdragelsesrejser eller på anden måde udøver ulovlig tvang over for børnene. Det fremgår af regeringsnotater, Politiken er i besiddelse af.

Ifølge regeringen skal det have »en mere tydelig konsekvens«, hvis man bliver dømt for at sende et barn på genopdragelsesrejse.