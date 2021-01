Leika Fuglsang har givet regeringen gode råd om børnereform: »Jeg har lyst til at tælle, hvor mange gange der blev sagt ’tvang’«

Måske skal man have trasket rundt i Leika Fuglsangs barnesko for at forstå, hvorfor hendes øjne lyner, og hendes tænder gnider hårdt mod hinanden, mens hun sidder i lokalerne på Nørrebro hos foreningen De Anbragtes Vilkår og lytter til pressemødet, hvor socialminister Astrid Krag (S) fremlægger udspillet til ’Barnets Lov’. Måske skal man have været kastet fra plejefamilie til plejefamilie for at forstå, hvorfor formuleringer som »de skadede børn« gør så stort indtryk, at hun slås med mimikken.

»Jeg kan ikke lade være med at tænke på dem, der sidder og lytter. De fortæller os, at vi er skadet. Jeg har virkelig været udfordret, men hvis det var blevet min fortælling, at jeg var et skadet barn, tror jeg ikke, jeg havde siddet her«, siger den 28-årige kvinde, der i det seneste år har været en af de unge, regeringen har talt med for at blive klogere. Helt overordnet er hun glad for et udspil, der så målrettet vil sikre, at andre ikke skal igennem det, som hun har oplevet.