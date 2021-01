Ubarmhjertig anklage: Sådan snød hovedmanden og 1,5-procents håndlangeren Danmark igen og igen

Det er det danske udbytteskattemareridt i ubarmhjertige, kolde tal: Den formodede hovedmand, Sanjay Shah, og hans medhjælpere sendte 3.239 falske ansøgninger til Skat i Høje-Taastrup. Her fik de en tur med gummistemplet, og Skat sendte fra 2012 til 2015 mere end 9 milliarder kroner den modsatte vej – uden at undersøge, om der var realiteter bag ansøgningerne.

Det var der ikke, mener Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Søik), også kaldet bagmandspolitiet, at kunne bevise. Det fremgår af anklageskriftet mod Sanjay Shah, britisk statsborger med bopæl i Dubai. Han har fra sagens begyndelse erkendt at have hentet pengene hos Skat i Danmark, men nægter at have gjort noget ulovligt.

Shah modtog selv mindst 80 procent af de mange penge, mere end 7,2 milliarder kroner, mener Søik, som tiltaler Shah for groft bedrageri under særligt skærpende omstændigheder med mulighed for op til 12 års fængsel, hvis han kendes skyldig.