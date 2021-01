Institut rejser advarselsflag mod nyt regeringsforslag om genopdragelsesrejser

Institut for Menneskerettigheder rejser nu flere advarselsflag over regeringens forslag i forbindelse med udspillet Børnene først.

Nærmere bestemt til de punkter, der omhandler hårdere sanktioner i forbindelse med for eksempel genopdagelsesrejser. Ifølge instituttet kan et af punkterne ganske enkelt ikke gennemføres over for flygtninge, som derfor bør undtages, lyder det.

Meningen med forslagene er ifølge regeringen, at det skal have »en mere tydelig konsekvens«, hvis man bliver dømt for at sende et barn på genopdragelsesrejse.

»Herboende udlændinge, der er idømt frihedsstraf for at sende sit barn på genopdragelsesrejse, udelukkes som udgangspunkt fra familiesammenføring med et barn i 10 år. Det er en udvidelse af de gældende karensregler for familiesammenføring med børn«, lyder det således blandt andet i notatet.

Men til dette siger monitoreringschef hos Institut for Menneskerettigheder Christoffer Badse: