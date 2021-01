Forsker: »Hvorfor skal vi vaccinere unge mennesker, som er sunde og raske?«

Pandemiforsker Lone Simonsen er bekymret over, hvordan coronapandemien udvikler sig. Især efter en variant af coronavirus har skabt en ny smitte i det nordlige Brasilien. Forskeren mener, det er på tide med en debat om vaccinestrategien i Danmark og andre velstående lande. Hun har svært ved at forstå, hvorfor alle danskere over 16 år nødvendigvis skal vaccineres mod covid-19.

»Hvorfor skal vi vaccinere unge mennesker, som er sunde og raske og ikke har en særlig risiko for at blive syge?«, spørger professoren fra Roskilde Universitet.

Hun mener, at »vi skal fokusere på at vaccinere de aldersgrupper, der fylder hospitalerne og potentielt kan dø af denne virus«, og hun foreslår, at det er alle over 50 eller 40 år.