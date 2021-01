Tiltalte politifolk må vente på retssag

Da to ledende politifolk en sommerdag i 2013 indtog vidneskranken i Københavns Byret, havde de næppe forudset, at deres vidneudsagn ville ende med at sætte deres karrierer på pause de kommende mange år.

Anklagemyndigheden mener, at de to politifolk afgav falsk vidneforklaring, men sagen er endnu ikke afgjort, og det er uvist, hvornår det sker. Måske kommer sagen først for retten i 2022.

Det var 13. august 2013, at vicepolitiinspektør Claus Hjelm Olsen og politikommissær Henrik Oryé var indkaldt som vidner for at forklare byretten, hvordan politiet håndterede et kinesisk statsbesøg året forinden. De to mellemledere, begge fra Københavns Politi, fortalte i retten, at der ikke var en instruks om, at demonstranter skulle fratages flag, og at politiet kun afskærmede demonstranter fra en kortege med det kinesiske statsoverhoved for at forhindre voldelige angreb.

Tre år efter retsmødet dukkede der dog materiale op, som modsagde politifolkenes forklaringer. Deriblandt var en lydoptagelse fra politiets radio med betjente, som rapporterede om situationen på Højbro Plads, hvor kortegen med den kinesiske præsident skulle passere.