Statsministeriet indkalder til pressemøde i aften klokken 18: Restriktioner ventes at blive forlænget tre uger

Statsministeriet har torsdag indkaldt til pressemøde om covid-19 situationen. På pressemødet torsdag klokken 18. i Statsministeriet ventes de nuværende restriktioner at blive forlænget frem til 28. februar, erfarer Politiken.

Over for DR bekræftes oplysningen af Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen, der var med på mødet. Dermed ser det ud til, at detailhandlen og restauranter skal forblive lukkede.

Der er dog stadig mulighed for, at de mindste skolebørn fra 0. til 4. klasse kan komme i skole før den 28. februar. Det skal en ekspertgruppe nu regne på, siger Martin Geertsen til DR:

»Vi ser mistrivsel hos børn og familier, som er voldsomt pressede. Vi har sagt, at de mindste skal tilbage hurtigst muligt, med mindre der ligger tung sundhedsfaglig evidens for, at de ikke skal. Det sidder regeringen og regner på lige nu«.

Af andre restriktioner, der ser ud til at blive forlænget, kan blandt andet nævnes et forsamlingsloft på fem personer.

