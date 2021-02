Herminas søn er et af de børn, regeringen vil bortadoptere: Hun må kun se ham fire timer om året, fordi hun giver for lange krammere

Seks sekunder. Så længe krammer Hermina Gheorghe sin 7-årige søn, når hun ser ham. I starten havde hun samvær med ham hver 14. dag. Så en gang om måneden. Nu er det én time hver tredje måned, fire timer årligt.

En af grundene til, at hun ikke ser sin søn oftere, er, at myndighederne mener, hun krammer ham for længe. Sådan udlagde hendes advokat situationen, da han 30. november 2020 rejste sig op i byretten i Hillerød for at levere sine afsluttende bemærkninger i retssagen om anbringelsen.

»Denne sag er på vej ned ad en meget ulykkelig glidebane, og sådan en har det med at gå hurtigere og hurtigere«, sagde han.