Ny lånepakke: Momsudsættelse kan give virksomheder ny luft

Mange virksomheder, der står over for alvorlige problemer med at skulle afregne moms og A-skat til staten i de kommende måneder, får mulighed for at udsætte betalingen.

For mange ikke mindst små og mellemstore virksomheder, der har været hårdt ramt af de to nedlukninger af samfundet, har moms- og skattebetalingen stået som en trussel, der kunne vælte virksomhederne, fordi det har været umuligt for dem at tjene penge, når de har været tvangslukket eller afskåret fra at drive deres forretning.

»Vi har lavet en undersøgelse, der viser, at næsten en tredjedel af de tvangslukkede virksomheder står i risiko for at gå konkurs inden for tre måneder. En stor del af dem har peget på momsbetalingen, der skulle falde1. marts, som det store problem«, siger Mia Amalie Holstein, der er cheføkonom og politisk chef i SMVdanmark, der er en organisation for de små og mellemstore virksomheder.