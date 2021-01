Støttepartier freder statsministeren: Men hun skulle have sagt det, som det var

Der venter ikke umiddelbart nogle konsekvenser for statsminister Mette Frederiksen (S), efter at en ekspertgruppe i går fastslog, at der ikke findes skriftligt bevis for, at det var en myndighed, der direkte anbefalede nedlukningen 11. marts sidste år, som regeringslederen ellers gav indtryk af på et historisk pressemøde.

Her lød det, at det var »myndighedernes anbefaling, at vi lukker al unødvendig aktivitet ned på de områder i en periode. Vi anlægger med andre ord et forsigtighedsprincip«.