Advokater forsvarer centralt punkt i anklageskrift mod Støjberg

De rådgivende anklagere bag Folketingets rigsretssag mod Inger Støjberg (V) står fast på den tiltale, som de foreslår Folketinget at benytte mod den tidligere udlændinge- og integrationsminister.

Det sker, efter strafferetsprofessor emeritus Jørn Vestergaard fredag anbefalede at droppe den del af anklagen, der kalder Inger Støjbergs »urigtige eller misvisende« oplysninger over for Folketinget for skærpende omstændigheder.

»Jørn Vestergaards indlæg giver os (...) ikke anledning til at ændre i vores vurdering af 6. januar 2021 og i vores efterfølgende supplerende rådgivning til Underudvalget under Udvalget for Forretningsorden«, skriver advokaterne Jon Lauritzen og Anne Birgitte Gammelgaard.

Underudvalget under Udvalget for Forretningsordenen, der står for at køre rigsretssagen i stilling, bad advokaterne om netop at få afklaret spørgsmålet om, hvorvidt vildledningen af Folketinget giver anledning til at tale om skærpende omstændigheder, hvilket Jørn Vestergaard frarådede.

Advokaterne henviser blandt andet til, at anklagerne i rigsretssagen mod Erik Ninn-Hansens i Tamilsagen gjorde det gældende, at der i sagen var handlet ulovligt med »den højeste grad af forsæt« på baggrund af blandt andre, at der var afgivet »urigtige oplysninger til Retsudvalget, til enkelte folketingsmedlemmer og til Folketingets ombudsmand«