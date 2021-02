Dommen er faldet: 215 lejere på Frederiksberg bliver ikke mangemillionærer

Blackstone kunne godt have købt de 303 lejligheder i Den Sønderjyske By på Frederiksberg, uden at det krænkede rettigheder, som lejerne mente at have fået i kraft af et skøde fra 1932.

Det slår Retten på Frederiksberg fast i en dom, som netop er sendt til sagens parter.

»Frederiksberg Boligfond frifindes«, lyder konklusionen i den 40 sider lange dom. Det betyder, at lejernes krav om at overtage de 303 lejligheder i gældfri stand, som de med det gamle skøde i hånden mente at have krav på, er blevet afvist af retten. Til gengæld skal de flere end 200 lejere, som anlagde sagen mod boligfonden, hver betale 6.800 kroner i sagsomkostninger til Frederiksberg Boligfond.

Boligfonden fik i foråret 2018 et tilbud fra den amerikanske kapitalfond Blackstone om at købe Den Sønderjyske By for 538 millioner kroner. Boligfonden var interesseret i at sælge, fordi fondens økonomi er stærkt presset af seks meget dyre såkaldte swaplån.