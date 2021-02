Kampen for at opnå dansk statsborgerskab bliver sværere og sværere – antallet af nye danskere er det laveste i 40 år

Ilknur Kekec Coban kigger ud over en kold kunstgræsbane mellem etagebyggerierne i Høje-Taastrup ved København. I den lokale fodboldklub har den 28-årige kvinde, som er født og opvokset her i landet, trukket et så stort læs for at få piger med indvandrerbaggrund til at spille fodbold, at hun i 2017 modtog partiet Venstres Frihedspris for sin indsats for fællesskabet.

»Jeg var stolt og beæret over anerkendelsen, men jeg ville ønske, at jeg også var blevet anerkendt som dansker og havde fået statsborgerskab«, siger hun.