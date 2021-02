Efter vild biljagt: 18-årig får 18 frakendelser af kørekortet på en aften

En 18-årig mand har fået ti ubetingede frakendelser og otte betingede frakendelser af sit kørekort samt tre klip i kørekortet for en biljagt med politiet, hvor der blev kørt meget hurtigt i starten af januar.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Klokken 20.41 om aftenen den 7. januar kørte en patruljevogn på Esbjerg-motorvejen mellem Bramming og Esbjerg Lufthavn.

Her blev en betjent opmærksom på en Ford Mondeo med en ung mand bag rattet, der kørte i vestgående retning med cirka 189 kilometer i timen.

Han var imidlertid ikke interesseret i at snakke med politiet, og han stak fluks af i højt tempo, hvilket indledte en biljagt, der endte med at strække sig over mere end 36,5 kilometer.

Stak af til fods

Eftersættelsen bød blandt andet på en tur ind forbi Esbjerg, hvor flugtbilisten formåede at køre 133 kilometer i timen i en byzone, hvor hastighedsgrænsen var 50 kilometer i timen. Senere fik politiet målt den 18-åriges hastighed til 194 kilometer i timen i en landevejszone nær Varde, hvor hastighedsgrænsen var 80 kilometer i timen. Biljagten kulminerede dog omkring klokken 21.00, da den 18-årige parkerede bilen i en indkørsel nær Janderup og stak af til fods.

På det tidspunkt var politiets hundepatrulje allerede tilkaldt, og det lykkedes hurtigt at få pågrebet føreren af bilen. Politiet har i tiden siden biljagten analyseret en video, som politibilen fik optaget af episoden.

Mandag står det klart, at manden har overtrådte færdselsloven flere end 21 gange. Politiet oplyser, at han ud over at køre for hurtigt har kørt over for rødt adskillige gange. Han står nu til en bøde på mere end 130.000 kroner.

ritzau