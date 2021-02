Skoleledernes formand: Nu skal vi give de yngste elever motivationen og læringslysten tilbage

Når eleverne fra de mindste klasser vender tilbage til skolen på mandag gælder det om at give dem et par gode uger før vinterferien, siger formanden for skolelederne, der hæfter sig ved, at krisen har gjort eleverne »stærkt kompetente«.