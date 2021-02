Køreplanen for historisk dag i Folketingssalen er lagt: Kilder varsler, at Støjberg vil holde tale

Alles øjne vil i dag være rettet mod Venstres Inger Støjberg, når Folketingets officielt vedtager beslutningen om, at hun skal stilles for en rigsret.

Kilder fortæller til Politiken, at hovedpersonen selv har varslet, at hun kommer til at holde en tale for sine kollegaer i Folketingssalen. Og dagens hovedperson på Christiansborg bruger altså ifølge Politikens oplysninger lige nu tiden på at overveje netop denne tale, mens hun har afstået fra at deltage i sit partis gruppemøde i timerne op til, at Folketinget samles klokken 13.