Bundtrawl skal forbydes i dele af Kattegat

Regeringen har taget et afgørende skridt til at beskytte noget af den danske havbund mod bundtrawl og andre fiskeredskaber, der ødelægger havbunden. Det drejer sig om seks områder i Kattegat, som tilsammen dækker et område på størrelse med Bornholm.

Der er tale om områder med såkaldt blød bund, som er særlig følsom over for bundslæbende fiskeredskaber. Sverige har taget et lignende initiativ for fire områder i den svenske del af Øresund.

De seks områder blev udpeget allerede i 2016 af daværende miljøminister Esben Lunde Larsen (V), men det er først nu, at regeringen er klar til at lukke for bundtrawl. Nabolandene Sverige og Tyskland er taget i ed, som man skal i henhold til EU’s fiskeripolitik, og de er med i en fælles henvendelse til EU-kommissionen, som skal godkende forslaget og udarbejde den lovgivning, der gør forbuddet om bundtrawl og lignende i områderne bindende for alle fiskere.