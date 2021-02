»Jeg har ikke set noget lignende i 43 år«: På børneafdelingen er der pludselig kun halvt så mange patienter

I de 43 år, Dorrit Holm har været sygeplejerske på Roskilde Sygehus’ børneafdeling, er det hver vinter strømmet ind med syge børn med forskellige luftvejslidelser.

Det er jo det, børn får om vinteren, når de vælter rundt i puderummet på institutionen med andre snottede børn. Eller leger med storebror, der er kommet hjem fra skolen med et tyktflydende 11-tal hængende under næsen.

»Det er normalt en travl tid«, siger Dorrit Holm, mens vi står i et af patienternes opholdsrum og venter på at blive vist rundt.

Især kommer der hvert år ved denne tid mange spædbørn ind, der er smittet med den potentielt livsfarlige RS-virus – respiratorisk syncytial-virus. Det er en virus, der giver en banal forkølelse hos voksne, men som kan ramme spædbørn under 6 måneder ekstremt hårdt på luftvejene og betyde, at de skal have hjælp til at trække vejret med en CPAP-maskine – det apparatur, som også bruges til covid-19-patienter. Enkelte dør af sygdommen.