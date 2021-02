Eksperter til regeringen: Åbenhed i coronakrise vil skabe bedre beslutninger

Det vil føre til bedre beslutninger, mindske risikoen for fejl og skabe større tillid, hvis der er åbenhed om de beslutninger, som regeringen træffer i en krisesituation som for eksempel coronakrisen.

Det påpeger det ekspertudvalg, som i fredags fremlagde en 598 sider lang gennemgang af, hvordan regeringen, myndighederne og Folketinget har håndteret coronakrisen i foråret.

Ekspertudvalget konstaterer, at alvorlige kriser som coronakrisen altid vil være »præget af en betydelig vidensmæssig usikkerhed«.

»Da krisen samtidig forudsætter hurtig handling, er der en risiko for, at der bliver truffet beslutninger, som viser sig forhastede. Denne risiko stiger, jo mere man centraliserer beslutningerne. Den eneste måde, man kan kompensere for disse problemer på, er ved at sikre en betydelig åbenhed omkring beslutningsgrundlaget og beslutningsprocessen«, konkluderer eksperterne under ledelse af Jørgen Grønnegård Christensen, der er professor emeritus i offentlig forvaltning.

Rapporten tegner et billede af en regering, der på en række punkter har centraliseret ikke blot beslutningerne, men også tilbageholdt den faglige viden.